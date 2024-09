Il Meis assegna il Premio Kavod ad Anna Quarzi

In occasione della XV edizione della Festa del Libro Ebraico, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah lancia il Premio Kavod; un riconoscimento destinato a personalità locali, nazionali e internazionali che si sono distinte per il loro impegno a far conoscere e crescere il MEIS. Questo primo anno, il premio verrà assegnato ad Anna Maria Quarzi, presidentessa dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Quarzi riceverà il riconoscimento domani alle 17.30 durante l’inaugurazione del festival letterario al MEIS.

"Il termine kavod – spiega il direttore del museo Amedeo Spagnoletto – significa ‘onore’, ma anche ‘riconoscenza e omaggio’ o ‘distinzione e rispetto’. Secondo un’antica tradizione ancora viva, si chiamano kavod i dolci che vengono offerti all’ospite al termine di un evento lieto come una circoncisione, una maggiorità o un matrimonio (una specie di bomboniera che in origine poteva essere costituita persino dal cibo avanzato del banchetto). Ma per kavod si intende anche ogni incarico che viene assegnato a un membro della comunità, dentro e fuori la sinagoga, quale segno di considerazione, stima e apprezzamento da parte di tutta la collettività. Ringraziamo e premiamo la professoressa Quarzi perché, fin dai primissimi passi, ha deciso di essere una delle ambasciatrici del MEIS, collaborando nella costruzione di progetti educativi e culturali e invitando i cittadini di Ferrara, in primis i ragazzi delle scuole, a scoprire le nostre mostre e i nostri eventi".