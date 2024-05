In duecento in sella alla ’Graziella’

In quasi duecento in sella alla ‘Graziella’ lungo il territorio estense. Nella mattinata di mercoledì a ‘Palazzo Naselli-Crispi’ è stato presentato l’originale appuntamento in programma domenica. Quando si terrà la seconda edizione dell’originale iniziativa ‘la carica delle Grazielle’, manifestazione promossa da UISP Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. All’incontro sono intervenuti l’assessore comunale allo sport Andrea Maggi, la presidente di Uisp Ferrara Eleonora Banzi, lo staff organizzatore dell’iniziativa Silvia Zannini, Marina Zanardi oltre Moreno Zagati, referente ciclismo Uisp Ferrara, Luca Natali, vicepresidente Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. "Ferrara città delle biciclette-ha spiegato l’assessore Andrea Maggi-non poteva che ricordare anche la Graziella, tra l’altro una delle prime bici pieghevoli. Una giornata che sarà all’insegna dell’allegria, della stravaganza. Grazie quindi a Uisp ed organizzatori per aver saputo realizzare questa proposta per un modo sano e attivo di vivere il tempo libero all’aria aperta". La partenza alle 9 da ‘Palazzo Naselli-Crispi’, via Borgo Leoni per una pedalata goliardica e non competitiva, fuori dagli schemi sia per l’abbigliamento dei partecipanti che per il mezzo datato. "Un appuntamento che si ripete dopo la prima edizione-aggiunge Eleonora Banzi-per un appuntamento che come Uisp non potevamo sottrarci di sostenere. In quanto è un appuntamento non competitivo ed aperto a tutti". Il percorso si snoderà per 45 km ad un ritmo lento attraverso le campagne degli estensi e costeggiando il fiume Po, previsto assistenza meccanica.

Mario Tosatti