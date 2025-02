Tragico incidente a Ferrara, auto contro moto: un morto

Ferrara, 20 febbraio 2025 – Un tragico incidente e ancora sangue sulle strade ferraresi. Il fatto è successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, lungo la via Padova in località Pontelagoscuro, all’ingresso della concessionaria auto ‘Stracciari’.

I mezzi coinvolti sono un’auto Ford Focus e una moto Benelli 750. Da una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, a cura della polizia locale Terre Estensi, l’impatto sarebbe avvenuto dopo una frenata della moto contro la fiancata destra dell’autovettura. Uno scontro violentissimo con il conducente della Benelli che è sbalzato contro il parabrezza e cofano della Ford.

Sul posto alcuni passanti hanno dapprima chiamato i soccorsi e poi hanno provato subito a rianimarlo. All’arrivo del personale sanitario del 118 sono proseguite le operazioni per rianimare il motociclista, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare ed hanno accertato il suo decesso.

A supporto anche i carabinieri e le auto della Polizia Locale Terre Estensi. Al fine di procedere ai necessari rilievi e il trasporto del defunto, è stato completamente chiuso al traffico il tratto di via Padova, compreso tra via Marconi e viale Savonuzzi a Pontelagoscuro. Le auto sono state deviate per le viabilità interna.