Inclusione e fragilità con ’SinergicaMente’

La partecipazione a laboratori e attività di enti e associazioni del Terzo Settore come occasione di benessere, salute e condivisione per persone con disagio mentale. E’ pensato con questo obiettivo il progetto “SinergicaMente 2 - Percorsi di inclusione” che è stato ideato dall’Associazione Csv Terre Estensi e a cui il Comune di Ferrara garantirà un contributo di 15mila euro, approvato ieri dalla Giunta municipale su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti. Destinatarie saranno circa 25 persone indicate dal Dipartimento di Salute mentale (Dsm) che avranno l’opportunità, nel corso del 2023, di partecipare a laboratori gestiti da associazioni del territorio o a loro attività “ordinarie” di volontariato, ricreative e culturali, aperte al pubblico.

In programma anche la realizzazione di un laboratorio fotografico e di documentazione.