"Le sono cadute delle monete". E via la borsa

Finge di parlare al telefono, all’esterno del supermercato e intanto individua la sua vittima. Dopo averla intercettata nel parcheggio, attende che la stessa, una signora quasi sempre anziana salga in auto e lentamente si avvicina. Con una certa nonchalance getta un po’ di monete a terra, attira l’attenzione della malcapitata e, in modo cortese, le dice: "guardi che ha perso le monete". La signora lo ringrazia, scende dalla vettura e, nel frattempo, al volante di un’altra auto si avvicina il complice che con mossa fulminea apre la portiera della vittima e si appropria della sua borsetta. La stessa operazione può accadere con il complice in bicicletta, che una volta razziata la borsetta, fa perdere le sue tracce. Teatro dei furti sempre il parcheggio del centro commerciale ’Il Castello’. I ladri ormai escogitano sempre nuovi trucchi per razziare le borsette. Si parla di 4 segnalazioni di furti soltanto negli ultimi sette giorni, ma le razzie potrebbero essere di più: molte donne non denunciano perchè magari nella borzetta c’era poco denaro e nessuno documento.. Nonostante il consiglio a non lasciare borsette o altri oggetti potenzialmente preda di ladri in autovetture incustodite, sono ancora numerose le persone che non seguono questo accorgimento, spesso pensando che pochi minuti di assenza o la presenza nelle vicinanze possa essere sufficiente a evitare stradite sorprese. Invece, purtroppo, i ladri sembrano essere sempre in agguato. Sgradita sorpresa anche per alcuni residenti di via bologna dove ci sono stati tre tentativi di furto all’altezza dell’aeroporto. Per fortuna i ladri sono scappati a mani vuote.

Matteo Radogna