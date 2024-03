Litiga con la moglie, si allontana e scompare

Dopo una discussione con la moglie si è allontanato ed è scomparso da giorni Assim Abdelkader (foto), 51 anni nato in Marocco e residente a Bondeno in via Galilei. Ecco le caratteristiche fisiche dell’uomo: alto 180 centimetri e pesa 85 chilogrammi, pelato, con occhi neri. Non si hanno più sue notizie dalla sera del primo marzo: in quel momento, indossava una tuta completa di colore blu scuro e giaccone sportivo blu e zuccotto grigio. Porta il 41 di scarpe e soffre di diabete. Chiunque abbia sue notizie o lo abbia visto in giro, può rivolgersi alle forze dell’ordine. Secondo quanto dichiarato, lo straniero si sarebbe allontanato dopo una discussione con la moglie: lo avrebbe fatto a piedi in quanto non in possesso di auto o altro veicolo. La moglie ha denunciato la scomparsa ed è molto preoccupato per le sue condizioni di salute. Si è allontanato a piedi senza lasciare traccia. I carabinieri lo stanno cercando senza sosta. Potrebbe anche aver raggiunto la città. Chiunque abbia sue notizie contatti il comando di polizia o la stazione dei carabinieri più vicina.