Lupo a Ferrara, nessun impatto: “Mangia nutrie, non è una minaccia"

Argenta (Ferrara), 17 aprile 2023 – Prosegue il dibattito riguardo gli avvistamenti di lupi sul territorio ferrarese e aree limitrofe. Dopo il direttore di Confagricoltura Paolo Cavalcoli, è il portavoce del Wolf Group Riccardo Gennari ad intervenire sul tema "Come sostenuto da Cavalcoli – richiama Gennari –, anche la pianura Padana ha subito un completo stravolgimento degli habitat naturali esistenti, ridotti ora al minimo, e il lupo attualmente non risulta essere di nessun impatto sugli habitat naturali presenti. Anzi, è ormai accertato che il lupo, proprio in provincia di Ferrara e in molte zone della pianura Padana cattura e si nutre proprio di nutrie e ungulati riducendone la presenza sul territorio. È bene ricordare che il lupo era presente nel nostro territorio fino al 1900 ed è stato perseguitato indirettamente eliminando l’habitat in cui viveva e direttamente attraverso l’eliminazione fisica".

Il lupo non è una minaccia per il territorio di Ferrara

Riguardo gli investimenti stradali di lupi in provincia di Ferrara, il portavoce di Wolf Group rileva che si contano "sulle dita di una mano (unico caso accertato quello di Gualdo-Masi San Giacomo)" e sostiene che i lupi non potranno mai rappresentare un elevato pericolo per la circolazione stradale: "Al contrario, gli incidenti stradali costituiscono una delle prime cause di morte o ferimento per il lupo".

Secondo Wolf Group, inoltre, riguardo "ai casi di attacchi o minacce verso animali di allevamento, si precisa che nella maggior parte dei casi non vengono quasi mai prese adeguate misure di prevenzione, protezione e dissuasione verso il lupo, da parte degli allevatori. Inoltre, quasi sempre il lupo è indotto ad aggredire bestiame e, talvolta, animali d’affezione, attirato da altre fonti di cibo lasciate più o meno deliberatamente dall’uomo. Si citano, in particolare, i casi di alcuni allevamenti bovini nelle zone di produzione del Parmigiano Reggiano del Nord Emilia dove si lasciavano nei pressi delle stalle placente o animali morti. I lupi, oltre ad abituarsi a frequentare questi ambienti per cibarsi degli scarti, aggredivano anche animali d’affezione".

Wolf Group, infine, rimarca la propria disponibilità "a fornire consigli e consulenze a questo proposito e allo scopo di offrire una corretta informazione sul lupo. Si tratta perciò di decidere come si intende convivere con questa specie o se si intende tornare alle modalità antropocentriche del passato. Proposte come la cattura e la sterilizzazione del lupo devono essere valutate attentamente da esperti".