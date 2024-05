Pagnoni oggi con i cittadini a Brazzolo. Bassi e Simoni, incontri a Copparo e Ro

Prosegue il tour ‘Ci vediamo in frazione’ della coalizione di centrodestra e la lista Uniti per Copparo, che sostengono la ricandidatura di Fabrizio Pagnoni a sindaco. Oggi l’appuntamento è per le 18 alla trattoria ‘Il Confine’ di Brazzolo. Domani, invece, ci sarà la tappa nella frazione di Fossalta alle 11. Sempre oggi alle 18, al bar Garden di Copparo, il candidato sindaco di ’Riparti Copparo’, Enrico Bassi, invita ad un ‘aperitivo europeo’ con l’eurodeputata Elisabetta Gualmini. Nel Comune di Riva del Po, venerdì alle 20.45 la civica Gente di Riva a sostegno della candidatura a sindaco di Daniela Simoni terrà un incontro al Centro civico di Ro.