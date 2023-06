Poliziotti arrestati a Verona, la reazione della madre di Aldrovandi. Ecco cosa ha detto

Ferrara, 7 giugno 2023 – “Ciò che mi sorprende, ahimè, non sono le torture, ma che finalmente si facciano le indagini”. Lo dice con una venatura caustica Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi, commentando la scandalosa vicenda di Verona, dove diversi poliziotti sono indagati per aver pestato e torturato in Questura stranieri e senzatetto. Il figlio di Patrizia Moretti morì a 18 anni, il 25 settembre 2005, durante un controllo della polizia in un parco di Ferrara e per la morte quattro agenti furono condannati.

"Di insabbiamenti - dice la donna - ne abbiamo visti troppi, ormai ci rendiamo conto che il problema è sistemico. Il discorso delle mele marce è tramontato da un pezzo e tutte le rassicurazioni ricevute, da diversi livelli istituzionali, non hanno impedito che queste cose si ripetano: il problema esiste e va risolto dall'interno, speriamo che succeda. Se vicende come queste emergono e si fa un'indagine per approfondire è una buona cosa”.