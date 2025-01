Presepi vincenti a Mezzogoro. La gara è stata un successo

Sono stati Nicola Mangherini nella categoria ragazzi, Beatrice Trasforini in quella dei presepi "tradizionale" e Alessandro Zaghi per la categoria "particolari" a vincere nell’ambito della manifestazione "Mezzogoro paese dei presepi-Crea il tuo presepe". Ai tre vincitori sono stati assegnati dei buoni spesa delle attività della comunità che operano nella frazione di Codigoro, mentre a tutti gli oltre venti partecipanti è stato dato un attestato di partecipazione. Paese dei presepi anche per le tante rappresentazioni che hanno abbellito il territorio durante queste festività, da quello nel cortile della canonica ai 30 presepi portati da una appassionato di Ariano nel Polesine, con statuine raccolte nei suoi viaggi attorno al mondo e con alcuni racchiusi dentro piccole caraffe, allestiti nelle due vetrine di in piazza Vittorio Veneto. Anche Anna Bigoni, componente della giuria, assieme a Maurizio Occhi e Simonetta Sovrani, ha allestito un presepe molto originale. Un’esplosione di fantasia ha caratterizzato la tante proposte che hanno visto Mangherini vincere con un presepe fatto di pop corn in onore alla sagra. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Alice Zanardi e don Raimond Ekanga. "Voglio ringraziare in particolare Rita Bottoni, che si è prodigata per questa manifestazione, la giuria molto attenta – dice l’assessore Stefano Adami ideatore della manifestazione – e le associazioni di volontariato del Gruppo Artistico Mezzogorese e del Comitato Manifestazioni Carnevale".

c. c.