Restauro del municipio, quasi conclusi i lavori sul balcone

Sono alle ultimissime battute, i lavori di riqualificazione del palazzo municipale di Copparo. Oggi e domani è prevista l’installazione di alcuni elementi in cotto che andranno a completare il restauro del balcone della casa comunale. Le operazioni si svolgeranno nella parte sottostante alla struttura e per questa ragione, chi avesse necessità di accedere al centro servizi nelle due giornate, dovrà utilizzare l’ingresso dal portone retrostante di fronte alla Torre Estense. Con queste opere termineranno, dunque, gli interventi che hanno restituito all’antico splendore l’edificio storico, che quest’anno compirà 150 anni, nell’aspetto che conosciamo dopo il furioso incendio del 1809.

La Delizia Estense è stata al centro del progetto "Rigenera Copparo 02: Restauro del palazzo municipale", finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’opera, eseguita dalla ditta copparese Geostrutture, ha visto il restauro delle facciate, scandite da cornici e rilievi in cotto e sfondati intonacati di colore chiaro, e la riqualificazione di parte della copertura dell’edificio. Sono inoltre state eseguite le opere di ripristino, dopo il terremoto che ha colpito l’Emilia, della copertura di sala consiliare e ambienti limitrofi, sottotetti, Torre dell’Orologio e copertura, oltre che del balcone su via Roma, realizzato con materiali lastre di pietra ed elementi in cotto. Il mese scorso il tocco conclusivo era sto il ritorno delle campane e la riattivazione del collegamento elettrico dell’orologio.