Righe di periferia a Ferrara: Al via la rassegna. Si parte con Rubbi

Sta per incominciare la seconda stagione di ’Righe di periferia’ a Pontelagoscuro. La rassegna letteraria, dopo una breve pausa nei mesi di agosto e settembre, sarà riproposta nei locali del circolo Acli di Pontelagoscuro di Corso del Popolo 109 a partire da domani. "Siamo stati molto soddisfatti della prima serie di incontri e della particolare coda del mese di luglio – dichiara Mauro Gambaccini, presidente del circolo – sia per le serate che, insieme al Consorzio eventi editoriali di Ferrara, siamo riusciti a proporre ai cittadini di Pontelagoscuro, ma anche di Ferrara, sia per la partecipazione a ogni singolo evento che ha superato ogni nostra più rosea previsione iniziale. E quindi ripartiamo con grande entusiasmo". Le prime quattro date copriranno il periodo autunnale e invernale fino a Natale, poi è previsto un proseguimento nel nuovo anno che terrà conto di nuove proposte editoriali: considerando la stagione si tornerà alle 18.30 come classico orario di inizio. Il programma debutta domani con la presentazione del libro di Antonio Rubbi ’Infinito 68’. A questo incontro, moderato da Gaetano Sateriale, saranno presenti importanti rappresentanti della vita politica e sociale di Ferrara e saranno proiettati due contributi di Pierluigi Bersani e Dario Franceschini. Il 27 ottobre, sempre alle 18,30 presentazioni di due libri: ’Palazzo Pio tra storia e leggenda. La dama dal cappotto blu’ di Mauro Merlanti e Andrea Moretti che racconta del famoso Palazzo Pio di Tresigallo e del suo particolare fantasma, e ’Parallelo 64’ di Alessandro Fogli, che narra di un brutale omicidio in una base scientifica in Groenlandia. Il 16 novembre, nei locali del circolo, un omaggio a Don Minzoni in occasione del centenario della sua uccisione da parte delle squadracce fasciste: si tratta della graphic novel ’La strada dei mille errori’ di Gianfranco Vanni, con il testo di Nicola Palumbi. La prima parte della rassegna si chiuderà il 14 dicembre con la presentazione del nuovo romanzo, in uscita di Sergio Gnudi ’Una storia dal passato’. Lo scrittore pontesano racconta di un omicidio di tanti fa sulle rive del Po, che pare abbia radici nel passato e legami con il presente. In conclusione sarà offerto un aperitivo ai presenti.