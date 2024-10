Smurano la cassaforte ad Aguscello di Ferrara, colpo da trentamila euro

Ferrara, 27 ottobre 2024 – Sono entrati dalla finestra del bagno e hanno puntato dritti all’armadio blindato, smurandolo. Sono arrivati con il favore del buio e in pochi minuti se ne sono andati, lasciando dietro di sé danni e una scia di amarezza tra gli abitanti di Aguscello, frazione che da tempo combatte con la piaga dei furti in abitazione. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale alla serata di venerdì.

Nel mirino un’abitazione di via Ricciarelli, a pochi metri dalla parrocchia. I malviventi, secondo le prime ricostruzioni, hanno agito intorno alle 19.15. Per raggiungere il loro obiettivo si sono aperti un varco attraverso la rete della casa confinante per poi staccare le inferriate e intrufolarsi attraverso la finestra del bagno.

Una volta dentro, sono andati a colpo sicuro. Sono saliti immediatamente al piano superiore dove si sono impossessati delle casseforti e hanno rovistato nei cassetti. Nel giro di pochi minuti sono fuggiti con un bottino da trentamila euro, a cui se ne devono aggiungere circa ventimila di danni a muri e infissi. Quando il proprietario se ne è accorto, ormai era troppo tardi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo investigativo per eseguire tutti i rilievi tecnici del caso, finalizzati a isolare tracce che possano ricondurre ai malviventi. Quello andato a segno ieri, a quanto si apprende, è il secondo tentativo in pochi giorni nella stessa casa. I ladri ci avevano infatti già provato lunedì, ma avevano dovuto allontanarsi perché disturbati.

Ieri mattina in paese non si parla d’altro. Tutti hanno visto i lampeggianti illuminare di blu via Ricciarelli fino a notte inoltrata. “Passano per i campi – spiega un’anziana che vive poche case più in là –. È già la seconda volta in pochi giorni. Forse la prima volta non avevano trovato quello che cercavano e ora sono tornati”. Carlo Romanelli vive nello stesso complesso di abitazioni preso di mira venerdì sera.

“È una situazione che ormai si protrae da tempo – osserva –. Quest’estate avevano cercato di andare in un’altra casa, segando le inferriate. Io avevo sentito dei rumori, mi ero affacciato alla finestra e avevo urlato, facendoli scappare. Sono passati anche da casa mia, in passato. In un caso mi avevano rubato due bici appena comprate”. E di furti si parlerà domenica 3 novembre alle 10.15 in parrocchia, nel corso di un’assemblea organizzata dal Comitato dei cittadini alla quale parteciperanno anche i carabinieri. Obiettivo, dare consigli utili per tutelarsi dalle visite sgradite.