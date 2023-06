Spaccate in dieci negozi "Hanno agito in una notte"

Notte di spaccate nel centro storico di Cento dove una decina di attività si sono trovate a fare i conti tra danni e tentativi di entrata, tra le 2.30 e le 5 del mattino. Autore dei furti un uomo sui 45 anni con lineamenti dell’est che avrebbe abbattuto le vetrine a spallate. Pare che la prima spaccata portando via solo quel poco di fondo cassa, sia stata alle 2.30 dal bar Ombra del Castello, a due passi da piazza Rocca dove da qualche ora era terminato djset. Alle 4 il colpo dal Nuovo Beppe Bar. "Dal lato di via vicini, buia, è riuscito a buttare giù il grande vetro laterale che cadendo, ha spaccato anche la vetrina del bancone – dicono i titolari Monica Santi e Kristian – ha tirato giù la cassa e spaccata prendendo le 50 euro in monetine che c’erano. So che si è sentito un gran boato e che sono sati i vicini a chiamare i carabinieri. Siamo qui da gennaio ed è desolate aver subito questo danno da diverse migliaia di euro". Alle 4.05 la visita dal Bar Fly. "Una delle dipendenti quando è arrivata ad aprire il bar alle 5 ha avuto paura vedendo un uomo che la fissava, così è entrata, si è chiusa dentro e ha visto che stava passando in motorino andando verso piazza, rallentando e continuando a guardare all’interno – dice Monica Vecchi – guardando le telecamere si è visto che alle 4 aveva provato di tirare su la saracinesca. Un’ora dopo era nuovamente lì e il timore è che volesse fare qualcos’altro". Alle 4.25 la spaccata alla Futura Multibrand riuscendo ad abbattere la porta blindata per poi dirigersi alla cassa vuota, incurante dell’allarme. "Subito dopo è venuto da noi – dice la parrucchiera Sandra Magri (nella foto) – abbiamo avuto la sorpresa alle 6.30 del mattino quando ci ha chiamato un passante che ha visto la porta sfondata. Siamo arrivati che i carabinieri erano già dentro. In pratica, con una spallata in un punto ben preciso è riuscito a buttare giù la porta poi si è diretto alla cassa che era vuota prendendo i 2 euro che ricordavo avervi lasciato. Un danno da almeno 1500 euro". Toccati anche i parrucchieri cinesi di via ponte reno.

"E’ la seconda volta in 3 settimane – dicono – stavolta è stata forzata e rotta la vetrina laterale, poi dritto alla cassa vuota". Colpita e danneggiata anche la porta del forno Palladino, alzate le serrande anche a Elysium, Zecchi. Tanta paura anche in una farmacia centese dove l’uomo è riuscito con una spallata a sfondare una finestra a svasista trovandosi tra le urla terrorizzate di una persona, facendolo fuggire. "Non è accettabile – tuona il Comitato commercianti Cento in Vetrina –. Il grido unanime dei commercianti è: adesso basta, chiediamo un tavolo di concertazione costante per il centro storico e non solo, con amministrazione, autorità, associazioni di categoria, comitati commercianti e di vicinato. Adesso basta, chiediamo risposte ed iniziative concrete".

Laura Guerra