Spari in piazza a Ferrara: "Aiuto, ha una pistola". Il litigio e poi due colpi, terrore in pieno centro

Ferrara, 28 aprile 2024 – Due colpi di pistola esplosi in pieno centro, nel via vai del sabato pomeriggio. Le urla, il fuggi fuggi e le sirene dei carabinieri. Quando si scoprirà che a sparare non è stata un’arma vera ma una scacciacani, ormai il terrore era già dilagato tra passanti e residenti di piazza Sacrati. L’esatta dinamica di quanto accaduto ieri pomeriggio a poche centinaia di metri dal duomo è ancora in fase di ricostruzione. Quel che è certo è che dalle parole dei testimoni escono racconti degni di un film d’azione.

“Una scena allucinante – scandisce una ragazza che vive in un appartamento le cui finestre si affacciano su piazza Sacrati –. Inizialmente pensavo fossero petardi, poi ho sentito la gente urlare. Mi sono affacciata e ho visto due persone che si rincorrevano. Uno aveva in mano una pistola. Ha urlato ‘vieni qua’ e poi ha sparato". Testimonianze non diverse da quelle di altri presenti che, non appena hanno sentito i botti, sono scappati o si sono rifugiati nei negozi della zona. "Stavo andando a buttare l’immondizia – racconta uno di essi –. A un tratto ho sentito qualcuno urlare ‘ha una pistola’ e poi ho visto il fuggi fuggi. Tutto è successo in un lampo. Quando ho capito, ormai era tutto finito". Sull’accaduto sono al lavoro i carabinieri, che per tutto il pomeriggio hanno ascoltato le testimonianze al fine di ricostruire con precisione i fatti. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta.

La cronaca di quegli istanti concitati inizia poco dopo le 15.30. Siamo nel punto in cui via Garibaldi si immette in piazza Sacrati. Quattro giovani iniziano a litigare. Tra le varie versioni che circolano c’è anche quella che vede uno di loro vittima del tentativo di furto di un monopattino, poi sfociato nel parapiglia (dettaglio però ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri). La discussione degenera rapidamente e si passa alle vie di fatto. Qualcuno scaglia un cartello stradale (o una sedia presa dalla distesa di un locale, le versioni divergono). La tensione è alle stelle quando spunta la pistola. Un primo colpo viene esploso all’inizio di piazza Sacrati. Il gruppo di litiganti si disperde per le vie circostanti mentre il giovane che impugna l’arma insegue uno dei rivali. In fondo alla piazzetta, poco dopo l’angolo con via Croce Bianca, tira di nuovo il grilletto. Nel frattempo, parte l’allarme. Sul posto si precipitano le pattuglie dei carabinieri che iniziano a sentire i presenti. Tra questi, c’è anche il giovane che ha sparato. È stato lui a farsi avanti e a consegnare la scacciacani ai militari. Ora dovrà spiegare le ragioni del folle gesto, del quale poi potrebbe essere chiamato a rispondere.

Nonostante lo spavento, c’è chi si dice non esattamente stupito per quanto accaduto in pieno giorno nel cuore della città. "In questa zona ormai succede di tutto – afferma un esercente che chiede l’anonimato –. C’è spaccio, ci sono liti. Ne vediamo di tutti i colori. Ormai sta diventando il nuovo Gad".