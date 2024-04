Spazi rigenerati all’ex Centro civico

Sono stati inaugurati gli spazi rigenerati dell’ex Centro civico al Barco. L’immobile comunale di via Bentivoglio è stato rifunzionalizzato con concessioni a nuove associazioni e ora sarà la rinnovata sede dell’Asd Casco Matto Moto Club, il gruppo scout laici Cngei Ferrara e la coop Il Germoglio. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune, sia dal punto di vista del fabbricato, sia per la presenza delle associazioni molto attive nel territorio, presidio di socialità nel quartiere. È stata inoltre scoperta la nuova targa, con successivo taglio del nastro. Quanto all’edificio, sono stati rinnovati i locali ed è stato trovato un accordo di sinergia e collaborazione tra le associazioni. Lo spazio è stato dato in concessione gratuita per 6 anni.