Spazio di ascolto per i genitori

È attivo il servizio di counseling pedagogico svolto dalla dottoressa Licia Vasta coordinatrice pedagogica per i servizi educativi del Comune di Poggio Renatico. Uno spazio individuale di ascolto e supporto rivolto ai genitori, educatori e insegnanti di bambini in età fra 0 e 10 anni (nido d’infanzia, scuola dell’infanzia e primaria). Questo progetto, si prefigge lo scopo di offrire ascolto e consulenza ai genitori ed agli educatori e insegnanti così da favorire il confronto sui temi portanti di una società in continua evoluzione. Si tratta di uno spazio di sostegno alle fatiche fisiologiche ed evolutive nel rapporto col figlio che cresce. Obiettivo dello sportello di consulenza è quello di facilitare una maggiore consapevolezza dell’agire educativo quotidiano.