Teatro Ferrara Off,. Internet e Social. C’è la parte strana Il podcast live Offcast del teatro Ferrara Off ospita "La parte strana dell'internet" in viale Alfonso I d'Este 13, con Michael Buttini e Nicolò Battaglia. Un'occasione unica per scoprire il creatore di una pagina social seguita, che ripropone le cose più bizzarre online con ironia. Gli spettatori possono assistere alle registrazioni facendo aperitivo.