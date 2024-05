Terziario, si presenta l’ente bilaterale

L’ente bilaterale del terziario di Ferrara (Ebiterfe) si presenta: un lavoro iniziato nel 2001 e che trova oggi visibilità pubblica in un workshop con lo sguardo rivolto al futuro. L’iniziativa è in programma oggi a partire dalle 15 a Casa Cini (via Boccacanale di Santo Stefano, 24) e si intitola ’Nuovo fondo sostegno reddito e welfare territoriale’. Dopo i saluti di Michele Carpinetti, presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, parleranno Guido Lazzarelli, responsabile nazionale di Confcommercio, Luca Benfenati, segretario della Fisascat/Cisl e Maria Lisa Cavallini segretaria provinciale della Filcams/Cgil. A completare il quadro degli interventi infine il punto sulla formazione con Barbara Gumieri, direttrice di Iscom Ferrara (ente formativo di Confcommercio). A tirare le conclusioni del workshop Davide Urban direttore generale Confcommercio.