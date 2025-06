Un convegno sul tumore ai polmoni nell’era digitale

Il carcinoma polmonare è al centro di una profonda trasformazione nei paradigmi diagnostici e terapeutici. In questo scenario in rapida evoluzione l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ospiterà il convegno internazionale “Tumore ai polmoni nell’era digitale: una nuova alba per la cura del cancro”, in programma oggi e domani all’aula C1 del nuovo polo didattico universitario dell’ospedale di Cona. Giunto alla sua terza edizione l’evento è promosso dall’Università di Ferrara e dall’azienda ospedaliero-universitaria, sotto la responsabilità scientifica di Luana Calabrò.