Ferrara Summer Festival 2023, arrivano Hackett e i Black Eyed Peas. Le date

Black Eyed Peas

Ferrara, 1 marzo 2023 - Black Eyed Peas e Steve Hackett sono i due grandi nomi internazionali che saranno in luglio al Ferrara Summer Festival. Un doppio colpo che l'organizzazione è riuscita a realizzare portando nella città estense di Ferrara, due miti della musica: Hackett il 12 luglio e i Black Eyed Peas il 14 luglio.

Con il suo tour europeo, arriva dunque il 12 luglio in piazza Trento Trieste, Steve Hackett con il Genesis Revisited World Tour 'Foxtrot at fifty + Hackett highlights'.

Dopo l’enorme successo dell’ultimo tour che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out in autunno in Italia, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna a grande richiesta di pubblico con questa tournée che segna il 50esimo anniversario del magnifico Foxtrot del 1972, album che mise i Genesis al centro della scena rock britannica. Hackett si unì ai Genesis nel 1971, e fece il suo debutto in Nursery Cryme. L’album raggiunse un successo maggiore in Europa che in Gran Bretagna. Dopo molti tour, sostenuti dai riscontri del pubblico, i Genesis furono incoraggiati a sperimentare composizioni sempre più lunghe e svilupparono la loro capacità di introdurre racconti forti. Questo, a sua volta, diede a Peter Gabriel una maggior opportunità di assecondare la teatralità, aumentando così il profilo della band.

“Credo che Foxtrot sia stato allora una magnifica conquista per i Genesis” ha dichiarato Steve Hackett – credo che non ci sia nemmeno una traccia debole nell’album, hanno tutte i loro punti di forza e sono Impaziente di poter suonare dal vivo l’intero album”.

Steve Hackett è accompagnato sul palco da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

Chitarrista e compositore, Hackett è considerato uno dei musicisti più innovativi sulla scena britannica. Dopo aver contribuito al successo dei primi Genesis con uno stile sofisticato ed elegante ormai divenuto il suo marchio di fabbrica, ha nel corso degli anni consolidato il proprio successo a livello internazionale non solo come chitarrista rock e autore, ma guadagnandosi anche una stimabile reputazione come compositore classico. Le sue composizioni per chitarra classica e per orchestra, registrate con la Royal Philharmonic Orchestra in ‘A Midsummer Night’s Dream’, e pubblicate dalla EMI Classicals, sono state presenti nella classifica di musica classica del Regno Unito per settimane.



Steve Hackett mostra una versatilità senza eguali combinata con una straordinaria passione.

Il 14 luglio, invece, nell'ambito del Summer Vibez, all'interno del Summer Festival, ecco arrivare anche i Black Eyed Peas, il gruppo Hit Maker che da oltre 25 anni fa ballare milioni di persone in tutto il mondo e che torna in Italia facendo tappa a Ferrara. Iconico gruppo musicale vincitore di 6 Grammy Awards e 35 milioni di album venduti, hanno fatto la storia della musica pop si esibiranno per la quarta giornata del Summer Vibez. I biglietti sono già disponibili per entrambi i concerti.