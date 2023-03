Ferrara Summer Festival 2023, ci sarà anche Biagio Antonacci: ecco quando

Ferrara Summer Festival, la locandina con Biagio Antonacci

Ferrara, 2 marzo 2023 - Un altro bel nome si aggiunge ai big del Ferrara Summer Festival. Sarà infatti Biagio Antonacci a far sognare il 30 giugno in piazza Trento Trieste, grande cantautore da lungo tempo sempre sulla breccia dell’onda che sta attraversano le generazioni, di successo in successo.

Antonacci è stato tra i protagonisti a Sanremo del 73° Festival della Canzone Italiana accompagnando Tananai e Don Joe durante la serata dedicata alle cover. Il ritorno sul palco del Teatro Ariston è stata l’occasione per dare una nuova veste a uno dei brani più celebri di Biagio, “Sognami”, successo del 2007 ora disponibile negli store digitali in collaborazione con i due artisti. Molte delle sue canzoni hanno fatto da colonna sonora a tantissimi momenti di ognuno di noi: da “Vivimi” a “Sappi amore mio”, da “Se io, se lei” a “Non vivo più senza te”, sono tante le canzoni d'amore con cui Biagio Antonacci continua a farci innamorare ogni giorno. Nel 2018 ha in programma un tour negli stadi insieme a Laura Pausini: i due sono sempre insieme per il progetto, anche su Instagram.

La carriera di Biagio Antonacci, come cantante, è iniziata nel momento in cui il cantautore Ron ha deciso di provinarlo e l'ha poi presentato a Gaetano Currieri, frontman degli Stadio, che gli dà la possibilità di aprire un suo concerto. All'età di 25 anni, inoltre, Antonacci ha anche avuto la possibilità di cantare sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo dove ha portato il brano “Voglio vivere in un attimo”. Da quel momento la carriera di Biagio è sempre stata in continua ascesa e il cantante milanese è riuscito a guadagnarsi una grandissima fetta di pubblico che da anni lo segue e lo acclama.

Ferrara Summer Festival: le date

Il calendario del Ferrara Summer Festival, con il Ferrara Summer Vibez al suo interno, vede dunque: Drusilla Foer il 22 giugno, Modà il 23 giugno, The Lumineers il 24 giugno, Salmo il 28 giugno, Coma Cose il 29 giugno, Biagio Antonacci il 30 luglio, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Paul Kalbrenner l’8 luglio, Lazza il 9 luglio, Steve Hackett il 12 luglio, Black Eyed Peas il 14 luglio, Guè il 15 luglio, Madame il 21 luglio.