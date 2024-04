Addio a Gauro, abile artigiano decoratore e tabaccaio del paese

E’ morto all’età di 86 anni Gauro Pretolani, volto molto noto di Santa Sofia per avere gestito a lungo la tabaccheria di via Gugliemo Marconi, collocata nel Levante del paese. Insieme alla moglie Franca Lungherini aveva condotto l’esercizio per 37 anni, dal 1968 al 2005, in quella che, di fatto, come spesso capita nei paesi, non era solo una tabaccheria, ma una rivendita nella quale i clienti, oltre ad un’ampia scelta di tabacchi nazionali ed esteri, potevano trovare molti prodotti di ogni genere, dalla pelletteria fino ad arrivare ai profumi, agli articoli da regalo.

Il suo era un locale talmente conosciuto che quando un visitatore chiedeva dove si trovasse via Marconi, i santasofiesi gli indicavano proprio la tabaccheria di Gauro. Ma Pretolani non aveva svolto solo la professione di commerciante, infatti aveva fatto l’imbianchino imparando anche l’arte della decorazione da Innocente ‘Cencino’ Biserni, pittore molto conosciuto in tutta la Val Bidente e promotore del Premio Campigna insieme a Vero Stoppioni. Proprio nella sua veste di decoratore Gauro aveva abbellito anche la chiesa di Poggio alla Lastra.

Appassionato sciatore, ha inforcato gli sci fino a pochi anni fa (l’ultima volta è stata nel 2022) ed è stato a lungo volontario Auser. Lo salutano la moglie Franca, i figli Chiara e Luca, i nipoti e i tanti amici. I funerali avranno luogo questo pomeriggio alle 15, con partenza dalla camera ardente dell’ospedale Nefetti in direzione della chiesa parrocchiale dove si svolgerà la funzione e poi verso Cesena dove sarà cremato.

Oscar Bandini