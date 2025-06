"Adesso dovrò andare in piazza"

Abita in piazza Melozzo, a pochi passi dalle Poste di Schiavonia, Raffaele Milano, ed è abituato a recarsi agli uffici a piedi: "Adesso invece dovrò andare in piazza Saffi, e mi dispiace perché mi trovavo molto bene qui, e in piazza i tempi d’attesa saranno più lunghi. Gli anziani che abitano in questa zona potevano venire qui a piedi senza problemi, mentre piazza Saffi può essere più scomoda per molte persone".

Oltre al venir meno di un servizio, la chiusura dell’ufficio postale di corso Garibaldi rappresenta anche l’aggiungersi di una nuova saracinesca abbassata in un contesto già molto critico per il centro storico: "Qui nella via sono venuti meno tanti servizi utili, questa ennesima chiusura non ci voleva proprio".