Agrintesa e Vem: sicurezza informatica nel mondo dei campi

La transizione digitale, si sa, rappresenta una priorità ormai non più differibile per le aziende: quelle che operano nel settore ortofrutticolo non fanno certo eccezione, come dimostra l’esperienza di Agrintesa, cooperativa agricola romagnola fra le più importanti a livello europeo, con 4000 soci produttori e un giro d’affari complessivo di oltre 360 milioni di euro. La cooperativa si è infatti affidata all’azienda forlivese VemSistemi, specializzata dal 1986 nella realizzazione di avanzate soluzioni hardware e software, per avviare al proprio interno una vera e propria ‘rivoluzione digitale’.

Obiettivi? Da un lato, aumentare le performance dei sistemi informatici per migliorare la produttività e la qualità del lavoro; dall’altro, incrementare la sicurezza dei sistemi per rispondere efficacemente e con rapidità a eventuali attacchi informatici. Un percorso cominciato con la revisione e il potenziamento dell’architettura informatica e di rete della ‘casa madre’ (il sito produttivo e amministrativo di Faenza), cui hanno fatto seguito gli stabilimenti di Castelfranco Emilia (Modena) e Zevio (Verona).

"Siamo stati scelti dopo un’attenta valutazione dei player disponibili sul mercato – ha fatto sapere l’azienda forlivese in una nota – grazie alla nostra esperienza in qualità di ‘system integrator’. E abbiamo accompagnato Agrintesa in un processo che ha visto, come punto di partenza, la rivisitazione tecnologica della rete dell’edificio principale a Faenza. Infine, abbiamo esteso la copertura wi-fi a tutti i punti in cui era necessaria la sua presenza".

