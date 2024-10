Aiutiamo mamma Virginia, dallo Zecchino d’Oro ai pranzi comunitari

Forlì, 27 ottobre 2024 – Una vera e propria gara di solidarietà per aiutare mamma Virginia. Sarà possibile acquistare il biglietto per lo ‘Zecchino d’Oro Show’ anche oggi pomeriggio direttamente alla biglietteria del teatro Diego Fabbri. Unica accortezza, considerando che lo spettacolo è organizzato dal Rotary Club Tre Valli e promosso da Anffas, è di arrivare con soldi in contanti. Il costo è di 33 euro e tutto il ricavato sarà devoluto in favore di Virginia Baldassarri. Inizio ore 17,30.

Sarà una serata di musica, con successi come ‘Il torero Camomillo’, ‘Dagli una spinta’, ‘Volevo un gatto nero’, ‘Il lungo, il corto, il pacioccone’. tanti sorrisi, ma, soprattutto, di impegno di una città intera che si muove per aiutare una ragazza in seria difficoltà.

Virginia è una giovane mamma di due splendidi bambini, attiva e solare, la cui vita è cambiata drasticamente lo scorso aprile quando è stata ricoverata in ospedale a causa di una grave infezione. La sua vita era appesa a un filo, ma, nonostante una prognosi infausta, dopo un lungo decorso nel reparto di rianimazione all’ospedale Morgagni, è stata dichiarata fuori pericolo di vita e trasferita in riabilitazione. Purtroppo la malattia ha avuto conseguenze gravi, che hanno comportato l’amputazione di entrambe le gambe sotto al ginocchio, l’avambraccio sinistro e tutte le dita della mano destra a eccezione della falange del pollice. Dal momento stesso del risveglio dal coma, Virginia non si è persa d’animo e ha annunciato di voler tornare a fare tutto quello che faceva prima. Una vita che può ricominciare solo acquistando protesi all’avanguardia dai costi proibitivi. Per questo lo show dello Zecchino d’Oro con il coro dei bambini dell’Antoniano sarà il primo passo di ‘un nuovo inizio’, come recita la promozione dell’evento.

L’iniziativa odierna non è l’unica che le comunità del territorio stanno organizzando in suo favore. Nasce dalla collaborazione di due storiche associazioni di protezione civile, quella di Forlimpopoli e quella di Dovadola, la golosa proposta ‘A pranzo con Virginia’. Domenica 10 novembre alle ore 12 in piazza a Dovadola sarà possibile pranzare con tortelli fatti in casa, secondo, contorno e dolce.

Domenica 17 novembre alle 12 nella sede di Selbagnone a Forlimpopoli, invece, il menù prevede tagliatelle tirate a mano, secondo, contorno e dolce. Il costo è di 20 euro. Per Dovadola la prenotazione va effettuata al 335.7179349 o al 335.6290313. Il numero per le prenotazioni a Forlimpopoli è il 349.6520702.

La comunità di Fratta Terme, il paese dove abita la famiglia, ha avviato alla fine di agosto una raccolta fondi attraverso la piattaforma retedeldono.it con la dicitura ‘Raccolta fondi per Virginia’. Capofila della raccolta è la Pro loco di Fratta Terme, in collaborazione con l’associazione calcio dove gioca la figlia 11enne.