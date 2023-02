Al Rustichello le opere di Vietti

Una collezione di opere di Nicola Vietti sono esposte nelle sale del ristorante Il Rustichello di Meldola. "Stavamo guardando il nostro locale – spiega Riccardo Zuccherelli che, insieme alla sorella Simona, gestisce il locale – e immaginavamo di rinnovarlo un po’ negli arredi, cosa che faremo. Nel frattempo mi è venuta l’idea di ospitare qualche artista dando spazio così all’arte. Uno spazio dove le persone, clienti ed amici, nell’ambito di un momento conviviale possano ammirare le opere esposte". I due soci hanno così coinvolto qualche amico meldolese esperto d’arte il quale, senza indugio, ha proposto il primo artista, Nicola Vietti, appunto, pittore che ha all’attivo numerose mostre personali e collettive. Lo stile potrebbe rimandare a Botero, che offre a Vietti lo spunto di partenza: donne languide e carnose, colte in piedi o in riposo sui divani, a passeggio con cappellini e fasce che avvolgono i capelli, così come in momenti di gioia e anche di sesso. "Se siete curiosi e amanti del bello – conclude Zuccherelli (foto) –, potete quindi visitare la prima di una serie di mostre che il Rustichello ospiterà nel 2023. Le opere esposte possono anche essere acquistate".

ma. bo.