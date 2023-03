Ascom contro Camera di commercio "Disimpegno in Fiera e Tecnopolo"

Fiera e Tecnopolo: ancora critiche della Confcommercio Forlì alla Camera di commercio e in particolare al presidente Carlo Battistini. "Stiamo notando un progressivo disimpegno da parte della Camera di Commercio della Romagna dal territorio forlivese – attacca Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, perplesso rispetto ad una serie di decisioni – . Un esempio su tutti è la mancata ricapitalizzazione, per 140mila euro, della Fiera di Forlì, della quale la Camera di Commercio è socio con il 27% delle quote. Il secondo per importanza, dopo il Comune, tramite Livia Tellus, con il 31%".

Secondo Zattini, pare che l’ente camerale sia orientato "al progressivo disimpegno anche per il Tecnopolo di Forlì". Facendo seguito alle lunghissime polemiche che hanno accompagnato l’anno scorso la nomina alla presidenza di Carlo Battistini, ex vice sindaco di Cesena, l’associazione dei commercianti forlivesi sostiene che "non è un mistero che su Battistini ci sia stata una convergenza di un mondo politico e associativo tutto cesenate". Per questo, "la Camera sta spostando gli investimenti verso altri territori, escludendo il nostro".

Esisterebbe addirittura "una regia, tesa a emarginare il Forlivese, in mano a una classe politica che opera in accordo con una parte del sistema associativo". Il direttore di Ascom cita a sostegno della tesi i casi dell’automedicalizzata tolta dal Forlivese e del video turistico promozionale della tv tedesca che non ha citato alcun luogo forlivese fra quelli dell’Emilia-Romagna. "La Camera di commercio, su questo fronte, può intervenire? Si occupa anche di promozione turistica, per cui ci aspettiamo che faccia la sua parte, anche attraverso un’equa ripartizione dei fondi a disposizione".

Nel merito, contattato dal Carlino, il presidente della Camera di commercio Carlo Battistini, non vuole entrare nella polemica. "Mi limito a far notare – dichiara – che non è in atto alcuna ricapitalizzazione della Fiera di Forlì, da parte di alcun socio, che sia il Comune o la Camera di commercio. Per quanto riguarda i Tecnopoli di Forlì e Cesena, gestiti da Serinar, l’ente camerale, nel bilancio approvato a dicembre, ha disposto il contributo annuale per il 2023".