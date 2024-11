Assegnato a Casa Artusi il Premio Orio Vergani

A Casa Artusi è stato assegnato il prestigioso Premio Orio Vergani 2024. È stato il presidente Paolo Petroni dell’Accademia Italiana della Cucina lo scorso giovedì all’Hotel Principe di Savoia di Milano a consegnare il riconoscimento nelle mani della presidente della Fondazione Casa Artusi, Laila Tentoni. Il premio, intitolato al fondatore dell’Accademia Italiana della Cucina, annualmente viene assegnato a persone o organizzazioni che abbiano onorato, in Italia e all’estero, con le loro opere e attività, la civiltà della tavola italiana. Per l’anno in corso il premio è stato assegnato a Casa Artusi per "l’attività di diffusione della conoscenza della cultura gastronomica italiana e delle eccellenze agro-alimentari regionali". Il riconoscimento consiste in un attestato e una somma di denaro di 3.000 euro.

"Accolgo questo Premio – ha dichiarato Laila Tentoni – con molto orgoglio perché rappresenta un tangibile e autorevole riconoscimento del lavoro che la Fondazione Casa Artusi sta portando avanti da diversi anni per la propria città e per la promozione culturale in Italia e nel mondo. Noi continueremo, se possibile con ancora più entusiasmo, a operare per tenere insieme la nostra storia gastronomica e il progetto di futuro, promuovendo la pratica in cucina e la cultura del bello e del buono, in nome del gastronomo forlimpopolese".

ma. bo.