Astoria, ecco il reboot del mitico ’Karate Kid’

Un biglietto in omaggio per i primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In sala arriva ’Karate Kid: Legends’, diretto da Jonathan Entwistle, che porta in scena il reboot della celebre saga cinematografica incentrata sul karate. Dopo una tragedia familiare, Li Fong (Ben Wang), giovane prodigio del kung fu, è costretto a lasciare la sua casa a Pechino per trasferirsi a New York con la madre, cercando faticosamente di lasciarsi il passato alle spalle. Ma il destino ha altri piani per lui. Nel nuovo liceo, Li stringe amicizia con Emma, una compagna di classe, e con suo padre, un ex campione di karate. Tuttavia, la sua abilità nel kung fu attira presto l’attenzione di Jake Parker, il temuto campione locale di karate, che lo sfida a una competizione. Nonostante la sua esperienza nelle arti marziali, Li scopre che il karate è molto diverso dal kung fu e subisce un’umiliante sconfitta. Ferito nell’orgoglio ma determinato a migliorare, Li si rivolge al suo vecchio maestro, Mr. Han (Jackie Chan), che però sa che questa volta il ragazzo ha bisogno di qualcosa in più. Per questo, chiede aiuto a Daniel LaRusso (Ralph Macchio), il primo ‘Karate Kid’, affinché insegni a Li un nuovo approccio alla lotta. Sotto la guida dei due maestri, Li fonde le tecniche del kung fu con quelle del karate, creando uno stile unico. Con il sostegno della madre e dei suoi amici, affronta un duro percorso di crescita, superando le sue paure e preparandosi per la competizione finale.

In cartellone anche ’L’amico fedele’, di Scott McGehee e David Siegel. Iris (Naomi Watts) è una scrittrice che vive a Manhattan e sta affrontando il lutto per la morte del suo mentore Walter (Bill Murray), che si è da poco tolto la vita. La vedova di Walter, Barbara (Noma Dumezweni), le chiede di prendersi cura del cane del marito, un imponente Alano di nome Apollo. Iris, riluttante ma ispirata dalla storia di Hachiko, un cane rimasto nella storia del Giappone per la fedeltà al suo padrone anche dopo la sua morte, accetta di prendersene carico. Nonostante gli animali siano vietati nel suo appartamento, Iris spera di sfruttare una clausola che le permetterebbe di tenerlo se il proprietario di casa non se ne accorge entro tre mesi. Ma ben presto viene scoperta. La donna si affeziona a Apollo, rifiutandosi di separarsene anche a rischio di essere sfrattata. Nel frattempo, la scrittrice inizia a riflettere sul suo passato, sulla perdita di Walter e sulla sua creatività, mentre cerca di trovare un equilibrio tra la vita personale e le nuove responsabilità.

Resta ’La trama fenicia’, ultima opera di Wes Anderson, il quale questa volta segue la storia di un’azienda di famiglia che si trova al centro di una trama intricata e carica di tensione. Al centro della vicenda ci sono Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro), uno degli uomini più ricchi e potenti d’Europa, e sua figlia (Mia Threapleton), sempre accompagnata dal suo tutore Bjorn Lund (Michael Cera). Nonostante lavorino fianco a fianco nell’azienda di famiglia, il loro rapporto è segnato da conflitti e incomprensioni, creando una dinamica familiare tesa e fragile. Questa complicata relazione padre-figlia subisce un ulteriore scossone quando entrano in un turbinio di eventi legati a un’oscura vicenda di spionaggio internazionale, che coinvolge segreti industriali, intercettazioni e ricatti. In un clima crescente di tradimenti e inganni, Zsa-Zsa e sua figlia si trovano costretti a fare scelte discutibili che minano ancora di più il loro rapporto, già compromesso da vecchie ferite mai del tutto rimarginate.

Resta, infine, ’Lilo & Stitch’, diretto da Dean Fleischer Camp che traspone in film l’omonimo cartoon. Lilo (Maia Kealoha) è una bambina solitaria e piena di fantasia che cerca disperatamente di trovare il proprio posto nel mondo e inaspettatamente riesce a trovare la sua dimensione grazie all’amicizia con Stitch, animaletto alieno bisognoso d’aiuto.