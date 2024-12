Bando deserto: stazione invernale ancora chiusa

La stazione invernale di Campigna resta chiusa, nonostante la neve sia abbondante. Una notizia che non farà di certo piacere ai tanti appassionati degli sport invernali e in particolare agli amanti delle discese. "Purtroppo – chiarisce la sindaca di Santa Sofia, Ilaria Marianini – il bando per individuare un gestore degli impianti di risalita della Capanna, del campo scuola dei Fangacci e delle piste di fondo, è andato deserta e ora la Provincia di Forlì-Cesena, capofila della ex Società Monte Falco, sta cercando delle interlocuzioni per riuscire a trovare finalmente un gestore con la volontà di aprire almeno il campo scuola e le piste di fondo. Ai primi di gennaio saranno garantite le navette dal Passo della Calla alla stazione invernale e i parcheggiatori perché, nonostante le difficoltà, in Campigna arrivano sempre tanti appassionati e famiglie per giocare sulla neve e ammirare gli ambienti da fiaba. A breve uscirà anche il programma di Neve&Natura in collaborazione con il Parco nazionale, associazioni e attività private. Ci scusiamo ovviamente per i ritardi".

"Un vero peccato – commenta uno delle figure storiche e profondo conoscitore della Foresta di Campigna Massimo Conficoni esponente del Gruppo escursionistico La Lama –. Sul crinale ci sono 60 cm abbondanti di coltre bianca e le giornate sono soleggiate e terse con le temperature sotto lo zero termico che hanno disegnato panorami mozzafiato. Dopo anni di Covid e di mancanza della neve, purtroppo la stazione di Fangacci-Monte Falco è chiusa, ma non dispero che si possa ripartire i tempi accettabili. Nel frattempo – conclude – consiglio le lunghe o brevi escursioni con le ciaspole, gli sci da alpinismo e da fondo escursionistico. Le possibilità sono tante, ma occhio alle norme di sicurezza e magari farsi accompagnare da una guida escursionistica abilitata".

Nel frattempo le strutture ricettive e nei ristoranti del comprensorio non disperano e da Corniolo al Poderone, a Campigna, Burraia e Passo dela Calla si sono registrate molte presenze. "Campigna è sempre Campigna – aggiunge il presidente della Pro loco Corniolo-Campigna Leonardo Pisanelli –. I romagnoli apprezzano questa località in tutte le stagioni e comprendono anche le difficoltà del momento. Inoltre proprio a Corniolo con il ‘Villaggio di Natale’ registriamo l’arrivo soprattutto di famiglie. Il programma prevede in gran parte attività rivolte ai più piccoli mentre i genitori apprezzano le iniziative di musica nella bella chiesa di San Pietro, le escursioni guidate e gli allestimenti delle ‘Vie dei presepi’ con decine di Natività dislocate in tutto il paese e naturalmente l’offerta gastronomica".

Oscar Bandini