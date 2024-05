Bergamaschi:: "Serve un’Unione più piccola"

L’obiettivo principale del programma della lista civica ‘Impegno e Rinnovamento’ che candida a sindaco di Civitella Pierangelo Bergamaschi – già primo cittadino dal 2009 al 2013 prima di dare le dimissioni – è quello di "integrare, razionalizzare, qualificare e rendere efficiente l’offerta dei servizi pubblici comunali in una logica di rete e di contenimento dei costi".

Ma dalle affermazioni generali, passando ai temi concreti, ecco spuntare la messa in sicurezza e ammodernamento definitivo della Bidentina "con l’obiettivo di giungere quanto prima ad un progetto esecutivo che contempli necessariamente l’abbandono dei tracciati all’interno dei centri abitati che oggi soffrono la pressione del traffico". Serve di conseguenza, per la lista civica, una forte pressione sulla Provincia ma soprattutto sulla Regione per fare inserire il progetto nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti.

Inoltre la lista propone di sostenere in particolare l’agricoltura e gli imprenditori agricoli per evitare lo spopolamento delle campagne, mettendo in sicurezza velocemente tutta la vasta rete stradale comunale sconvolta dall’alluvione del maggio 2023.

"Per quanto riguarda l’ambiente – si legge nel programma di mandato – occorre una costante azione divulgativa, una vera cultura ecologica che possa stimolare il cittadino verso una rivoluzione della risorsa costituita dai rifiuti". Bergamaschi vuole anche percorrere la strada dell’integrazione del Comune con le realtà circostanti che riformi però l’attuale conformazione dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ricercando un modello basato essenzialmente sulle peculiarità dei territori comunali. In definitiva una Unione più piccola e territorialmente più omogenea.

Attenzione ai giovani, spinta al coordinamento delle associazioni di volontariato e delle attività produttive, una scuola di qualità ripristinando un più efficiente sistema di trasporti mantenendo tutti i presidi scolastici, politiche sociali, sanitarie, educative per il lavoro oltre all’attenzione alle fasce più deboli della popolazione e in particolare agli anziani, allo sport e alle attività culturali. I candidati consiglieri sono i seguenti: Giusto Balzani, avvocato; Silvia Foietta, impiegata; Anna Landi, operaia; Alessandro Maranta, agente di commercio; Lorena Marchi, imprenditrice agricola; Alvero Menghetti, agente di commercio; Paolo Satanassi, pensionato e Martina Valentini, autista 118.