Bertinoro, il centrodestra guarda a Moretti

Se il centrosinistra sembra aver individuato un possibile candidato in vista delle imminenti elezioni amministrative, non si può dire altrettanto per il centrodestra, che solo due mesi fa in consiglio comunale si è spaccato, con tre consiglieri, su cinque, che sono confluiti nel gruppo misto. Al momento della scissione mancava ancora mezzo mandato alla fine della consiliatura, ma la chiamata in Regione come assessora alla cultura della sindaca Gessica Allegni ha accelerato il tutto, con i cittadini di Bertinoro che saranno chiamati alle urne per deciderne il successore nella prossima primavera. Allegni è ancora in carica, al momento si è in attesa di una risposta del ministero sulla questione della compatibilità delle cariche, ma dovrebbe decadere dall’incarico o dimettersi nel giro di poche settimane.

All’interno del gruppo BartnOra, che nel 2021 contese al centrosinistra la poltrona da sindaco, sono rimasti l’ex candidata sindaca, Barbara Asioli, e Sergio Moretti, appartenente a Fratelli d’Italia. Proprio il nome di quest’ultimo sta girando sui social come papabile candidato sindaco, in contrapposizione a quello di Filippo Scogli del Pd.

Ex dipendente comunale, proprio a Bertinoro, Moretti è subentrato in consiglio comunale in corso d’opera. E’ uno strenuo oppositore dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Allegni e non perde occasione per postare sui social tutte le questioni che ritiene non siano adeguatamente affrontate nelle varie frazioni del comune. Più remota la possibilità di vedere la stessa Asioli provare il bis. Entrambi, al momento, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

Per quanto riguarda invece i tre consiglieri che sono entrati nel gruppo misto, la loro capogruppo, Erica Giunchi, ha confermato che al momento non rilasciano dichiarazioni, precisando però "che qualche contatto c’è stato", senza specificare però con chi siano stati. Proprio sul suo nome potrebbe esserci un sondaggio da parte del centrosinistra per valutare un’eventuale alleanza. Giunchi è simpatizzante di Italia Viva e si potrebbe proporre uno schema simile a quello che ha sostenuto Michele de Pascale in Regione, con Italia Viva che, di fatto, era in coalizione con il centrosinistra. Lo stesso discorso potrebbe valere per Gabriele Lolli, anch’egli del gruppo misto e vicino ad Azione: altra formazione che in regione fa squadra con il campo largo. A parte il nome di Moretti, al momento, non circolano altri possibili candidati, ma si è ancora all’inizio dei ragionamenti: è ancora tutto da definire.

Matteo Bondi