Bertinoro infuoca l’estate. Ecco tutti i concerti e gli eventi

Il cartellone di Bertinoro Estate 2025 si compone di grandi concerti e consolidate rassegne, oltre che di proposte originali.

Per i grandi appuntamenti che trovano spazio all’interno Entroterre Festival si parte con ‘Fiera di me 2025’, il titolo del tour che celebra i 30 anni di carriera di Irene Grandi che salirà sul palco dei giardini della rocca il 31 luglio. Il 2 agosto lo stesso palco ospiterà ‘Ti racconto Don Giovanni’, la dissacrante e divertente rielaborazione di uno dei capolavori di Mozart, ad opera di Alessandro Riccio e l’ensemble di dieci elementi dell’Orchestra della Toscana, con uno spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro.

Il 12 agosto arriva ‘Morricone & Friends: le più belle colonne sonore del cinema italiano’ con Orchestra Senzaspine. Il 21 agosto Francesco Sarcina ripropone i grandi successi de Le Vibrazioni accompagnato dall’ensemble Leggera diretti dal maestro Peppe Vessicchio. A chiudere il cartellone sarà poi, il 6 settembre, il grande concerto di Ermal Meta.

A questi appuntamenti si somma poi l’11 luglio il Fricò Royal, la notte bianca di Bertinoro, che giunge quest’anno alla sua 19°esima edizione. Attesi oltre 15 artisti nelle piazze e nelle vie del centro storico. L’evento principale si svolgerà nel cuore del borgo, con Cisco Bellotti in un concerto affacciato sul Balcone di Romagna.

Il 10 agosto tornerà anche BertinLove per la notte di San Lorenzo, tra musica romantica, luci soffuse, osservazioni guidate del cielo. Dal 20 luglio fino al 24 agosto si svolgerà la rassegna ‘Ci vediamo all’alba’ che verrà ospitata, come da tradizione, nella suggestiva cornice della rocca. Il primo concerto, 20 luglio, e ha come protagonista il Trio Sud con ‘La Rosa dei Cantastorie di Sicilia’. Il 27 luglio arriva il duo Ferro Battuto (Ferruccio Iiriti voce e fisarmonica, Alessandra Antimi flauto traverso). Il 3 agosto l’ensemble La Tangente propone ‘Da Venezia a Vienna’. Il 24 agosto si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna ospita il Lympha Trio con ‘Musica Sorgiva’. Alessandra Antimi (flauti), Anna Di Iorio (arpa celtica) e Valentina Fabbri (violino).

La concattedrale e la chiesa del Suffragio saranno il palco di ‘ClassicAntico & La Risonanza’ in programma dal 31 luglio al 6 agosto. L’apertura è fissata per il 31 luglio on il Trio Azura. Il 5 agosto, l’antico organo della Chiesa Del Suffragio sarà suonato dal maestro Fabio Bonizzoni che si esibirà in un concerto dal titolo ‘Bizzarrie nel regno d’Asburgo e melodie borboniche’. Infine, il 6 agosto, nella Concattedrale si terrà il concerto ‘Come il bue si trasformò in usignolo - La nascita del violoncello virtuoso’.

La storica rassegna di concerti dedicata alle voci femminili ‘Donne in blues’ quest’anno si rinnova incontrando il meglio della musica emergente italiana per tre serate che prenderanno vita nella cornice di piazza Colitto, a Fratta Terme. Si comincia il 19 luglio con ‘In crescendo’. Saliranno sul palco Amalia, il collettivo milanese Prima Alba e la giovane Sofia Di Vaio. Il 26 luglio la serata ‘Synthetic Heartbeat’ proporrà sul palco la profondità emotiva di Giuze, l’energia dance e glitterata dei Bolena, e le sonorità elettroniche e visionarie di Tadde. L’ultimo appuntamento della rassegna è fissato per il 9 agosto con un ‘Sogno ad occhi aperti’: si esibiranno Dada Sutra, Dduma e Mezzanera.

Matteo Bondi