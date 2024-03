Biblioteca, 5.800 utenti in un anno

La biblioteca comunale ‘F. Torricelli’ di Meldola ospiterà per tutta la primavera numerose iniziative rivolte ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Un calendario fitto da marzo fino a maggio nei locali della biblioteca che si affaccia sulla centralissima piazza Felice Orsini al civico 12B, dove protagonisti saranno i laboratori, incontri, le letture e le degustazioni guidate.

Il tutto grazie alla collaborazione tra Comune, Slow Food, Strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì-Cesena, Nati per leggere e La piccola tana di Forlì.

"Dopo il Covid – precisano gli assessori Jennifer Ruffilli e Michele Drudi – la biblioteca è diventata un polo di attrazione grazie ai servizi classici come aula lettura e prestito librario, ma anche alle iniziative sempre più originali che vengono proposte. Un incremento costante di utenti dovuto alla professionalità di Mara e Monica che ha registrato nel 2023 (in 11 mesi) ben 5.800 utenti, in crescita rispetto al 2022. Insomma – aggiungono – la biblioteca è diventata uno spazio cittadino vissuto durante tutto l’anno". Sabato 16 marzo, ad esempio, è previsto il laboratorio pasquale adatto ai bambini dai 3 ai 13 anni insieme alle volontarie della Piccola tana che riproporranno l’11 maggio un altro laboratorio in occasione della Festa della mamma.

Uno spazio particolare sarà dedicato alle letture con le volontarie di Nati per leggere (progetto nato ad Assisi nel 1999 dall’incontro tra l’associazione pediatri e l’associazione biblioteche d’Italia), che proporranno di letture per bambini da 0 a 6 anni illustrato dalla pediatra Laura Borghesi. "L’obiettivo è quello di promuovere la lettura ad alta voce in famiglia fin dalla nascita, addirittura dalla gravidanza, nella convinzione che i primi 1000 giorni di via siano cruciali per lo sviluppo psicofisico del bambino e per contrastare le diseguaglianze nel percorso di crescita". Primo appuntamento mercoledì 13 marzo dalle 16,30 alle 18, mentre il secondo incontro sarà in calendario il 27 marzo. "La biblioteca di Meldola – aggiungono Drudi e Ruffilli – ha una lunga tradizione di attività di promozione della lettura in età precoce grazie al lavoro delle bibliotecarie e all’impegno della volontaria Gloria Nanni. Ad esempio nello scorso mese di novembre sono state effettuati tre laboratori di lettura ai quali hanno partecipato 154 utenti".

La rassegna ‘Libri golosi’ è invece proposta da Slow Food di Forlì e dell’Appennino Forlivese e Strada dei vini e dei sapori con la collaborazione delle aziende Gardini, La Via del Colle e Stefano Berti. "Sono tre eventi dedicati ai bambini dagli 8 ai 12 anni – precisano la formatrice Slow Food Micaela Mazzoli e Lorenzo Angelini della Strada dei vini e dei sapori – per raccontare attraverso laboratori, racconti, assaggi e suggestioni il mondo del cioccolato, dell’arte e del miele. Un modo giocoso, divertente e formativo per spiegare ai bambini cosa mangiamo e quello che vi gravita attorno".

Il primo incontro è il laboratorio ‘Cioccolatoso’ in calendario il 23 marzo alle 16,30, il secondo il 20 aprile con l’Arte fondente e il 22 maggio Un mondo di miele e la magia delle api. Tutti gli eventi sono gratuiti previa prenotazione almeno 2 giorni prima (366.4444131 – holami68@icloud.com). Infine il 13 aprile alle 18 c’è l’incontro ‘Meldola città della seta’. Seta, spezie, assaggi di tè e praline’. L’incontro celebra l’amore per quel filo che collega Oriente e Occidente e la storia di Meldola che vantava ben 20 filande nel 1857.

Oscar Bandini