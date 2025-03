Blitz sulla linea 132. Bus fermato per i controlli. A bordo c’era anche droga

La linea extraurbana 132 è quella descritta come "la più pericolosa" dall’assessore alla sicurezza Luca Bartolini che, dopo un incontro congiunto come Start Romagna, ha segnalato la tratta dei bus tra Forlì e Santa Sofia come quella più utilizzata da giovani che spesso e volentieri "appiccano incendi e spaccano vetri". Ancora una volta è stata proprio questa linea a finire sotto i riflettori, nell’ambito di un controllo venerdì sera.

In particolare, venerdì, gli agenti della Polizia hanno imposto l’alt proprio a un mezzo della linea 132 diretta nella Valle del Bidente e hanno controllato tutti i passeggeri, con l’unità cinofila della Guardia di Finanza, in azione con i pastori tedeschi Bekam e Kenia. I controlli hanno messo nei guai due cittadini stranieri che, dopo essere stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro posizione di soggiorno, sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione. Non solo: un cittadino italiano di 20 anni è stato trovato in possesso di un certo quantitativo di hashish. L’unità cinofila ha inoltre rinvenuto, occultati dentro un pacchetto di sigarette accuratamente nascosto nell’intercapedine tra i sedili, altri 5 grammi della stessa sostanza stupefacente.

Si è trattato di un provvedimento frutto di quanto concertato dal tavolo tecnico svolto in Questura che ha pianificato servizi di controllo per contrastare vandalismo, bullismo, spaccio e microcriminalità. Recentemente, su un autobus si era verificata anche una violenza sessuale di gruppo. Anche i sindacati degli autisti hanno lanciato l’allarme. In campo ci sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Forlì, con la collaborazione dell’azienda dei trasporti pubblici locali Start Romagna.

I servizi non si fermano qui, ma proseguiranno nelle prossime settimane, con controlli orientati in particolare alla stazione ferroviaria e alla stazione autolinee.