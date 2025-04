Borse di studio per più di 1.200 ragazzi

La regione Emilia-Romagna ha scelto di investire 5 milioni di euro per garantire le borse di studio a tutte le studentesse e gli studenti iscritti alle superiori o a corsi di formazione professionale con un Isee entro i 15.748 euro. Nella provincia di Forlì-Cesena, saranno 1.256 le ragazze e i ragazzi che riceveranno questo sostegno grazie ai fondi regionali e statali, per un totale di 270.275 euro. "Queste borse di studio sono più di un contributo economico – afferma Valentina Ancarani (foto), consigliera regionale del Partito Democratico –. Sono un messaggio chiaro che vogliamo dare al nostro territorio: la scuola resta uno dei luoghi più importanti in cui si costruisce il futuro di una comunità. E come istituzioni, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per non abbandonare nessuno lungo il percorso".

Gli importi sono cresciuti rispetto allo scorso anno: 190 euro la borsa base, 237,50 euro quella maggiorata per chi ha ottenuto buoni risultati scolastici (media pari o superiore a 7) o vive in condizioni di fragilità certificata. Un riconoscimento che parla di merito e di giustizia sociale. Complessivamente, in Emilia-Romagna saranno quasi 24mila le studentesse e gli studenti a ricevere questo sostegno: 12.818 con fondi regionali, 11.112 con fondi ministeriali. "Mi sta particolarmente a cuore che questo impegno venga letto anche come un atto di fiducia nelle giovani generazioni – aggiunge Ancarani – In un’epoca in cui spesso i ragazzi si sentono invisibili o poco ascoltati, abbiamo il dovere di costruire reti di protezione che non siano assistenzialismo, ma strumenti per dare loro ali e radici. Ali per volare alto, radici per non dimenticare da dove si parte". La Regione Emilia-Romagna, attraverso un’attenta ottimizzazione delle risorse, è riuscita anche quest’anno a garantire il 100% di copertura agli idonei.