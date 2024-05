Cane sente dei rumori, la padrona chiama gli agenti: furto sventato

Il cane sente dei rumori, comincia ad abbaiare e sveglia la proprietaria di casa, che allertano la polizia. In questo modo è stato sventato un furto in abitazione. Gli agenti sopraggiunti sul posto, hanno identificato due persone, che sono state denunciate per furto e possesso di oggetti atti ad offendere.

L’eroe della serata è il cane Rockypastore polacco di nove anni, che dopo avere guaito e abbaiato, avvertendo un pericolo in giardino, ha convinto la proprietaria di casa ad affacciarsi alla finestra, scorgendo così due figure che scappavano.