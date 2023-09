Case Erp, degrado in via Andrelini

Vorrei segnalare la grave situazione di degrado in cui versa il complesso delle case popolari di via Andrelini. Da molto tempo ormai il portone del nostro condominio è rotto, questo provoca un continuo via-vai di persone di dubbia morale che rompono e sporcano tutta l’area. Inoltre, sono persone violente al punto che non ci sentiamo più al sicuro.

La polizia è al corrente della situazione e spesso viene a fare dei controlli ma senza risolvere nulla, tutto torna sempre come prima. Ci sono tantissimi stranieri che ciondolano tutto il giorno attorno a casa, finora sono stata solo aggredita verbalmente ma potrebbe capitare che passino alle mani senza che io possa difendermi in alcun modo: sono anziana e con problemi di salute. Vivere in una casa dove ci si sente in costante pericolo sta aggravando la mia salute mentale.

Ho già segnalato la situazione al Comune e ad Acer ma le nostre richieste sono state ignorate, non ne possiamo più di vivere nel timore di essere aggrediti. Come possiamo continuare a stare in queste condizioni?

Morena Zattini