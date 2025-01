’Ciak si mangia’: stasera al Verdi ’Trifole. Le radici dimenticate’

Per il secondo appuntamento della rassegna cine-golosa ‘Ciak si mangia’ arriva al Cinema Verdi di Forlimpopoli, alle 21, la pellicola ‘Trifole. Le radici dimenticate’. Un film di Gabriele Fabbro con Ydalie Turk, Umberto Orsini, Margherita Buy ed Enzo Iacchetti.

Dalia, una ragazza cresciuta a Londra senza motivazioni né aspettative per il futuro, viene mandata dalla madre in un paesino nelle Langhe, a prendersi cura del nonno Igor, con la speranza che la vita rurale la aiuti a trovare la sua strada. All’arrivo Dalia scopre che il nonno, affetto da demenza senile, ha ricevuto una notifica di sfratto dovuta all’espansione delle aziende vinicole locali, che sperano di impossessarsi della terra un tempo destinata ai cacciatori di tartufi.

Per trovare in poco tempo una somma di denaro sufficiente per pagare la casa ed evitare lo sfratto, Igor decide di condividere i segreti dei trifolai con la nipote e di mandarla nei boschi assieme alla cagnolina Birba, alla ricerca di un grande tartufo bianco, in modo da salvare, con il suo valore inestimabile, la casa.

Al termine, nell’attigua sala, gli studenti dell’ Artusi proporranno, compreso nel biglietto, una degustazione di una ricetta legata alla pellicola, abbinata a un vino locale. Ingresso a pagamento.