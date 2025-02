Circolo Aurora, mostra al via sui ’Ritratti romagnoli’

Domenica alle 17 nei locali del Circolo Aurora di Palazzo Albicini, in corso Garibaldi 80, si terrà l’inaugurazione della mostra ’Il Ritratto dell’artista... romagnolo’, con gli interventi della consigliera del Circolo Aurora Simona Palo, del collezionista d’arte Mauro Pompignoli e del cultore di storia locale Gabriele Zelli. L’ingresso è libero, e ai presenti sarà consegnata in omaggio ’Carmen guarda Carmen. Immagini e autoritratti’, volume curato da Zelli. L’esposizione è organizzata dal Circolo Aurora Aps in omaggio alla mostra ’Nello specchio di Narciso, il Ritratto dell’artista. Il volto, la maschera, il selfie’, presente ai Musei San Domenico fino al 29 giugno, e presenta una raccolta di ritratti e autoritratti dei più importanti pittori romagnoli, tra cui Domenico Cancelli, Maceo Casadei, Roberto Casadio, Silvano D’Ambrosio, Francesco Giuliari, Alessandro Giunchi, Miria Malandri, Gino Mandolesi, Giovanni Marchini, Nino Muratori, Ettore Nadiani, Pier Claudio Pantieri, Mastro Lupo, Rino Romanini, Carmen Silvestroni, Giuseppe Tampieri e Irene Ugolini Zoli. Sarà esposta anche una xilografia della Madonna del Fuoco stampata nel 1925. La mostra sarà aperta questa domenica dalle 17 alle 19 e il 9 marzo dalle 16 alle 18. Info: auroraapsforli@gmail.com.