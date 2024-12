Civitella, al campo sportivo murales con la storia del paese

Sarà inaugurato sabato alle 15, nel Villaggio di Civitella al campo sportivo in via Giovanni XXIII il murales ‘Storia di un paese’. Una iniziativa promossa dal Comune e realizzata dall’associazione SpazioArte di Santa Sofia sotto la regia dell’artista Gianfranco Castellucci.

"Non ci piaceva quel muro lungo, grigio e deteriorato, triste, che sostiene il campo sportivo, quindi come giunta abbiamo deciso – precisa il sindaco Claudio Milandri – di recuperarlo facendolo dipingere dai volontari di SpazioArte, grazie al sostegno del Comune e del Conad City di Civitella. I soggetti descritti rappresentano la storia del paese, con prevalenza data allo sport visto che il Civitella Calcio milita in Promozione e il custode del campo da 30 anni Fucci è molto conosciuto in vallata. Spazio sempre allo sport con la mtb, il tennis e la maratona. Non mancano un omaggio al fondatore della banda musicale civitellese Normando Maurizi e gli eventi paesani come la Via Crucis, il Carnevale, la Fiera dei Santi, la Sagra della ciliegia, il patrono S. Michele, la pesca, gli operai del Comune".

"I dipinti sono in tutta la parete del muro di ritenuta (in cemento) del campo sportivo che ricade su via Giovanni XXIII. Stiamo parlando – aggiungono Gianfranco Castellucci ed Enrico Romualdi – di 120 metri lineari per un’altezza di 3,5 e una superficie totale di oltre 400 mq. Tutta la parete è stata lavata con idro jet, è stato applicato un consolidante a base di resina e poi un sottofondo acrilico su cui lavorare. Il lavoro è durato un anno. È stata dura, ma siamo soddisfatti del risultato raggiunto".

Durante la cerimonia presterà servizio la banda comunale e sarà offerto un buffet.

o.b.