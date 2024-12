"Clienti quasi investiti all’uscita"

"Questa stretta la vedo positivamente, perché fino ad oggi c’è stata scarsissima disciplina da parte di molti guidatori di monopattini".

Mario Saccone, che gestiva fino a poco tempo fa un negozio in via Giorgio Regnoli, racconta di numerosi episodi pericolosi legati a questi veicoli.

"Diverse volte i miei clienti sono stati quasi investiti all’uscita, a causa di persone che sfrecciavano in monopattino incuranti dei pericoli".

Le nuove regole potrebbero però imprimere una svolta positiva: "Spero che da qui in poi ci sarà più attenzione – spiega Mario – lo auspico sia per chi guida questo mezzo, che rischia di farsi male, sia per gli altri utenti della strada".