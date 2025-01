’Comunità consapevole’: incontri, si parte a Predappio

Sono numerosi e dislocati nelle diverse vallate dell’Appennino del territorio forlivese gli incontri aperti ai cittadini, agli operatori economici, alle istituzioni e agli studenti che intendono scrivere assieme un patto per costruire una ‘Comunità consapevole, connessa e competente’, dove ciascuno possa contribuire alla creazione di un ambiente di vita sano e gratificante. Tali incontri, in programma a Predappio, Galeata, Modigliana, Bertinoro e Rocca San Casciano, mirano alla co-progettazione della rinascita dei territori dell’Appennino, attraverso la promozione turistica integrata. Usando lo strumento del ‘Destination Model Canvas’, Anna Salvagio e Desiree Li Bassi, fondatrici del progetto ‘Sciacca, Museo diffuso dei cinque sensi’, accompagneranno i partecipanti che aderiranno al progetto nell’elaborazione di una proposta concreta per costruire insieme un piano di rinascita economica e sociale per i territori dell’Appennino in chiave sostenibile.

Ecco il calendario degli incontri: 14 gennaio ore 15 nella sala Europa a Predappio per Predappio e Premilcuore, nella valle del Rabbi; 15 gennaio ore 15 nella sala del Centro culturale di via Cenno Cenni a Galeata, per i comuni di Meldola, Civitella, Santa Sofia, oltre che di Galeata stessa, nella valle del Bidente; 15 gennaio ore 20.30 nella sala Bernabei a Modigliana, anche per Tredozio, nella valle del Tramazzo-Marzeno; 16 gennaio ore 15 al teatro comunale di Rocca San Casciano per i comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, nella valle del Montone; 17 gennaio ore 15, nella sala dell’ufficio turistico di Bertinoro, per i Forlimpopoli e Bertinoro. Gli incontri rientrano nell’ambito delle azioni previste dal progetto ‘Ben-Essere: alimentazione e corretti stili di vita’ del Gal L’Altra Romagna, realizzato dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e finanziato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) 2024 dell’Emilia Romagna. L’iniziativa prevede la collaborazione e partecipazione del Gal L’Altra Romagna e Visit Romagna ovvero il sito ufficiale dell’informazione turistica della Romagna.

Quinto Cappelli