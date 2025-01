Consigli di zona, si vota il 1° marzo. Già aperte le candidature

L’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli ha deciso la data nella quale i cittadini saranno chiamati a rinnovare i consigli di zona sarà sabato 1 marzo. Le urne saranno aperte dalle 9 alle 17. I consigli di zone vengono rinnovati a ogni consiliatura. Queste votazioni si sarebbero potute tenere anche a novembre, ma si era deciso di rinviarle per non farle coincidere con le regionali. Sono quattro i Cdz forlimpopolesi: capoluogo, Sant’Andrea, San Pietro ai Prati e Selbagnone. Possono candidarsi tutti i cittadini italiani o comunitari, residenti nelle zone, che abbiano compiuto i 16 anni di età alla data del 9 gennaio 2025. La candidatura può essere sia in forma singola che in forma associata. Per presentare la propria candidatura e per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune (dal lunedì al venerdì 8,30-13): 0543.749227; anagrafe@comune.forlimpopoli.fc.it. Si potranno presentare le candidature entro e non oltre il 30 gennaio. I seggi saranno aperti, per il capoluogo in rocca in piazza Fratti 2 nella sala del consiglio, a Selbagnone all’ex Fornace Rosetti in piazza Alberto Aramini, a Sant’Andrea alle ex scuole elementari in via Sant’Andrea 1736, a San Pietro ai Prati presso il circolo Arci in via Prati 1572.