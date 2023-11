Cresce il corso di agraria. Una serra e un ‘trattore’ per l’istituto Ruffilli

Un nuovo importante passo avanti per l’indirizzo di agraria dell’Istituto Ruffilli (nome completo ‘Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane’), corso che ha sede a Roncadello in via del Canale 20 dov’è stata recuperata tre anni fa proprio per questo distaccamento l’ex scuola elementare. Nella giornata di ieri, alla presenza dell’assessore alle politiche educative Paola Casara, del sindaco Gian Luca Zattini della preside dell’istituto Lorella Zauli, dei rappresentanti del comitato di quartieri e dell’ufficio scolastico, ma soprattutto degli studenti, è stata inaugurata la nuova serra didattica oltre che un originale simulatore di guida di un trattore.

Si tratta di una struttura all’avanguardia e pronta all’uso per le classi del Ruffilli, in connubio perfetto tra teoria in classe e pratica sul campo. "Per noi rappresenta un momento importante ed emozionante. Abbiamo seguito e voluto questo percorso in tanti, in primis per la vocazione forte di questo territorio – sottolinea Paola Casara –, e volevamo riproporla dopo la chiusura del vecchio istituto di Villafranca. L’obiettivo era mettere insieme tradizione e innovazione".

L’intervento, progettato dal Servizio edifici pubblici del Comune di Forlì (dirigente Gianluca Foca), ha avuto un costo di 190.500 euro interamente coperto dall’amministrazione comunale. I lavori per dare via al nuovo, primo, anno scolastico sono terminati in tempi record all’inizio di settembre 2020. La nuova serra sorge a circa 400 metri di distanza (ingresso da via Kolbe) dal complesso scolastico, in un terreno di 2.500 metri quadrati di proprietà del Comune. "Bellissima iniziativa, una delle cose più complicate che ci siamo prestati a fare perché c’era anche chi non credeva nella riuscita. Anch’io – spiega il sindaco Zattini – inizialmente ero molto perplesso sulla realizzazione, ma vedere qui adesso gli studenti è una grande soddisfazione. Questo è uno dei segnali di ripresa dell’agricoltura, dopo le devastazioni a seguito dell’alluvione, in un territorio che storicamente fa della tradizione agricola un punto cardine. L’obiettivo della scuola è creare nuovi imprenditori e soggetti che portino avanti proprio questa nostra tradizione, in connubio con il crescente avanzamento tecnologico".

Soddisfazione nelle parole della dirigente scolastica del Ruffili: "Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto e in primis l’ex preside Molinelli. Questo non deve essere un punto di arrivo ma di partenza, dobbiamo dare strumenti, competenze e possibilità di crescita ai ragazzi. Ringrazio anche la fondazione Irma Zoli che ha contribuito economicamente per il 10% alla realizzazione della struttura".

Nell’occasione, inoltre, sono stati consegnati i proventi della Spigolatura Solidale 2023,iniziativa organizzata neel mproprio noceto a Forlì dall’azienda New Factor e dall’azienda agricola San Martino della famiglia Annibali, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’istituto stesso per materiale didattico e strumenti di laboratorio, oltre che per una borsa di studio. La spigolatura solidale si è tenuta nel primo fine settimana di novembre nel noceto della San Martino. Alessandro e Tito Annibali hanno consegnato alla dirigente scolastica Lorella Zauli un assegno di mille euro.