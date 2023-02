Dal parrucchiere un taglio per solidarietà

C’è anche Forlì fra le sei piazze della Romagna che si uniranno idealmente domenica prossima per far sentire la propria vicinanza alle donne che lottano contro il cancro e che affrontano l’ulteriore carico emotivo della caduta dei capelli. L’evento si intitola ’Una Piega per lo Ior’, e andrà a sostegno del crowdfunding dell’Istituto Oncologico Romagnolo ’La Mia Mamma è Bellissima’, iniziativa a sua volta pensata per allargare a tutte le pazienti che ne sentono il bisogno il Progetto Margherita.

Molto più di un semplice servizio di fornitura di parrucche oncologiche gratuite, il Progetto Margherita dello Ior offre alle donne in chemioterapia la professionalità di un parrucchiere e il conforto di un volontario che le accompagna nella scelta della chioma e del colore che meglio si addice loro. L’importanza di questa attività è sancita dai numeri, con ben 360 pazienti che ne hanno usufruito nel solo 2022: tra queste 170 erano della provincia di Forlì-Cesena.

Silvia, parrucchiera volontaria che ha affidato la sua testimonianza alle pagine Facebook e Youtube dell’Istituto Oncologico Romagnolo, ha ricordato "una paziente giovane, che voleva una parrucca il più possibile somigliante al taglio e al colore che aveva prima di ricevere la diagnosi di cancro: essendo madre di due bimbi piccoli temeva di sconvolgerli in vista di ciò che pensava che sarebbe diventata. Le persone che entrano nel nostro ufficio sono spesso molto scosse: alcune piangono perché, specialmente per una donna, la perdita dei capelli è molto più di una semplice questione estetica. È quindi un piacere vederle uscire dai nostri uffici con un sorriso: ciò che offriamo è un piccolo aiuto, ma che può fare una grande differenza".

I parrucchieri di Forlì saranno a disposizione dalle 10 alle 17 presso la sede dei salesiani in via Episcopio Vecchio 9, proponendo a chiunque voglia partecipare appunto lavaggio e piega con un contributo minimo di 20 euro, che andranno interamente a contribuire alla campagna ’La Mia Mamma è Bellissima’. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con Cna Forlì-Cesena, Confartigianato Forlì, AecaCnos. Info: 0543.35929 o 351.5933758.

Chi non riuscirà a prendere all’evento di domenica potrà in ogni caso far sentire la sua vicinanza alle donne sottoposte a chemioterapia con una donazione da effettuarsi presso uno degli oltre cento saloni che esporranno il salvadanaio apposito a sostegno del crowdfunding dello Ior.