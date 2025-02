Dare valore al territorio con le parole: "Scrivere vuol dire costruire ponti"

’Cronisti in Classe 2025’: scopri e racconta il tuo territorio attraverso il giornalismo

Il concorso, pensato per gli studenti delle scuole medie, torna anche quest’anno con una nuova sfida: esplorare e raccontare il proprio territorio attraverso la forza delle parole. Un’opportunità unica per i ragazzi di trasformarsi in giovani reporter, imparando a osservare, ascoltare e narrare ciò che li circonda.

Un territorio ricco di storie da raccontare

Ogni città, borgo o quartiere è un luogo pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. "Ciao ragazzi! Avete mai pensato che il posto in cui vivete è ricco di storie incredibili che aspettano solo di essere raccontate?" si legge nel manifesto dell’iniziativa. "Ogni festa, tradizione o angolo del vostro paese nasconde qualcosa di speciale e unico". Il concorso invita i partecipanti a documentare le tradizioni locali, intervistare figure simboliche della comunità – come il fornaio che conserva ricette antiche o gli anziani che custodiscono memorie storiche – e valorizzare monumenti e luoghi che spesso passano inosservati, ma che sono carichi di significato.

Il valore di raccontare il proprio territorio

Scrivere sul proprio territorio non significa solo osservare, ma anche creare un legame tra il passato e il futuro. Ogni articolo diventa un’occasione per riscoprire le proprie radici e farle conoscere a chi non le conosce. Come affermava Honoré de Balzac: "La stampa è la migliore invenzione per illuminare l’intelligenza degli uomini". Gli organizzatori sottolineano l’importanza delle testimonianze dirette, che arricchiscono ogni articolo con dettagli ed emozioni che nessun libro potrà mai trasmettere: "Parlare con le persone che vivono queste storie rende il racconto autentico e coinvolgente".

I principi del buon giornalismo

Durante il percorso, gli studenti dovranno tenere presenti le basi del giornalismo, che sono fondamentali per raccontare storie in modo efficace e responsabile: verità, assicurandosi che le informazioni siano corrette e verificabili; imparzialità, raccontare i fatti da più punti di vista; chiarezza, utilizzando un linguaggio semplice e diretto; etica, rispettare le persone coinvolte, chiedendo il permesso per narrare le loro storie o utilizzare immagini. Questi principi guideranno i partecipanti lungo il percorso, aiutandoli a costruire articoli che siano tanto accurati quanto coinvolgenti.

Come partecipare e mettersi in gioco

Il primo passo per partecipare a ’Cronisti in Classe’ è guardarsi intorno: cosa accade nel quartiere, nella scuola o nel paese? Ogni dettaglio può diventare l’inizio di una grande storia. Gli studenti sono invitati a fare interviste, domande, ascoltare racconti, e documentarsi attraverso libri, archivi locali, articoli e, là dove presenti, le Pro loco, che custodiscono preziose informazioni sulla storia e le tradizioni del territorio. "Scrivere è come costruire un ponte: ogni parola avvicina il lettore alla storia che si vuole raccontare", spiegano gli organizzatori. Il concorso premierà gli articoli che sapranno emozionare e informare, unendo creatività e rispetto per la verità.

Occasione per lasciare il segno

Il concorso offre agli autori degli articoli la possibilità di vedere i loro elaborati pubblicati su una testata locale storica come il Carlino, un’opportunità imperdibile per i giovani giornalisti di vedere il proprio lavoro riconosciuto e apprezzato. "Non esiste storia troppo piccola o insignificante. Ogni storia merita di essere raccontata con cura", è il motto dell’edizione 2025. E voi, giovani cronisti, siete pronti a scoprire il futuro, raccontando il presente?

Marco Viroli e Gabriele Zelli

Giurati del campionato