Davide Macrì confermato al Forlì per la prossima stagione di serie C

L’attaccante Davide Macrì vestirà la casacca biancorossa del Forlì anche per il prossimo campionato di serie C. Un tassello importante per mister Alessandro Miramari in vista della prossima stagione che inizierà subito dopo Ferragosto. La fumata bianca è arrivata ieri con l’accordo raggiunto tra il diesse Cristiano Protti e l’estroso attaccante nativo di Riano.

Un pezzo pregiato del gruppo a disposizione del tecnico bolognese, titolarissimo nella rosa dei record che ha conquistato il ritorno nel calcio professionistico del club biancorosso. Macrì, tra i beniamini dei tifosi forlivesi, ha collezionato 26 presenze, oltre a un gettone in Coppa Italia, e la bellezza di 12 centri, con l’aggiunta di cinque assist nei 2.014 minuti giocati in campionato. Numeri che lo hanno consacrato tra gli attaccanti più in luce dell’intera serie D.

Macrì, classe 1996, ha iniziato la sua carriera ‘coi grandi’, dalla stagione 2013-14, con quattro campionati di quarta serie con la casacca del Flaminia Civita Castellana, con 84 presenze e sei reti. Tutta in serie D anche il resto della carriera della punta romana. Nel 2019-20 con l’Atletico Fiuggi, con 7 reti in 25 match; l’anno seguente in campo con la Folgore Caratese (7 centri in 34 gare) e la prima parte del campionato 2021-22 con la maglia del Ravenna, con 14 gettoni e una rete. Negli ultimi due campionati, prima di trovare l’ingaggio con il Forlì, Macrì ha indossato le casacche di Trastevere, Pistoiese, Lupa Frascati e Follonica Gavorrano, con un totale di 61 gare e 11 gol.

La conferma di Davide Macrì si aggiunge a quelle del difensore Lorenzo Saporetti e del centrocampista d’attacco Nicola Farinelli. Detto dell’arrivo del trentenne trequartista Damiano Rinaldini, non ancora ufficializzato ma certo, sbarcato in biancorosso dopo le quattro reti in 24 match con Grosseto e Tau Altopascio, una voce di radio mercato in entrata riguarda sempre più la possibilità di una trattativa della società con l’attaccante Francesco Manuzzi, classe 1994, svincolato dal Ravenna con la cui maglia ha segnato 13 reti nello scorso campionato in 32 match disputati, mentre è ancora in stand by la non semplice trattativa riguardante la conferma del bomber Elia Petrelli, il cui cartellino è del Genoa.

Infine, a quanto pare il Piacenza, intenzionato a rafforzarsi per cercare la promozione in serie C, ha deciso di far spesa tra i protagonisti del Forlì 2024-25. Oltre a Michele Trombetta, già segnalato vicinissimo alla firma del contratto, il blasonato club emiliano è tornato a interessarsi al centrale difensivo Luca Sbardella, classe 1993. Per strappare la firma sul contratto del roccioso difensore il Piacenza dovrà superare la concorrenza di Desenzano e Treviso, anch’esse interessate al suo tesseramento.

Franco Pardolesi