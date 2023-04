Forlì, disinnescati 6 ordigni bellici ritrovati in via Bidente

Forlì 20 aprile 2023 - Un nuovo ritrovamento di ordigni bellici a Forlì. Durante alcuni lavori di scavo in un cortile attiguo all'Istituto per anziani "Santa Maria di Nazareth", in via Bidente 168, nei giorni scorsi la terra ha restituito alcuni pezzi d'artiglieria pesante, ritenuti immediatamente residuati bellici. Oggi, all'arrivo degli artificieri dell'esercito, si è avuta la conferma. Gli esperti militari del team CMD (acronimo per Conventional Munitions Disposal, ovvero Bonifica Ordigni Convenzionali) prima di rendere tutto quel materiale inoffensivo, li ha riconosciuti e catalogati come: 4 proiettili d'artiglieria da 105 millimetri HE USA e 2 colpi completi d'artiglieria da 105 millimetri HE USA. Nella mattinata di oggi tutti gli ordini sono stati posti in sicurezza ed occultati, ricoperti in un luogo idoneo e sicuro con terra di riporto.